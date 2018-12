Mercato : Le PSG peut contraindre Man Utd à dépenser 80 ME

Dans : Mercato, PSG, Premier League, Foot Europeen.

Si Manchester United venait à perdre David De Gea, qui est annoncé au Paris Saint-Germain, le club de Premier League ambitionne de battre un nouveau record sur le marché des transferts.

En fin de contrat en juin prochain, David De Gea n'a toujours pas allongé son bail à Manchester United. Si les Red Devils discutent toujours d'une prolongation avec leur gardien, les négociations piétinent. Car l'international espagnol réclame un salaire annuel de 19 millions d'euros, le même qu'Alexis Sanchez, pour continuer sa route en Angleterre. Un montant que le club d'Old Trafford n'est pas encore disposé à poser sur la table, au contraire du PSG, qui pourrait lui offrir un tel contrat avec une arrivée libre et gratuite.

Sentant le vent tourner dans le mauvais sens, MU s'est donc mis à la recherche du potentiel successeur de De Gea. Et celui-ci est déjà tout trouvé. Puisque selon le Mirror, United souhaite dépenser 80 millions d'euros pour recruter Jordan Pickford. S'il perdait De Gea l'été prochain, MU pourrait par conséquent frapper un grand coup en faisant du portier d'Everton et des Three Lions le gardien le plus cher de l'histoire, devant Alisson, recruté l'été dernier par Liverpool pour 63 ME. Mais pour que cette transaction se réalise, il faudra d'abord que De Gea fasse ses valises. En direction de Paris ? Réponse dans les mois à venir...