Mercato : Le PSG et le Barça calmés par cette offre XXL du Bayern

Les pépites de l’Ajax Amsterdam risquent de s’arracher en fin de saison, étant données les performances prometteuses de Frenkie De Jong au milieu de terrain, et du défenseur central Matthijs de Ligt.

Deux éléments suivis notamment par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, qui semblent préposés à se tirer la bourre dans ce dossier. Mais selon Bild, le Bayern Munich préparerait un coup fumant pour griller tout le monde dans ce double dossier. En effet, le journal allemand annonce que le club bavarois compte faire venir les deux joueurs de l’Ajax Amsterdam l’été prochain, en allongeant la somme totale de 150 ME. Un investissement fou pour le Bayern, qui n’a jamais atteint les 50 ME pour un transfert dans son histoire.

Mais cela correspond également à une réelle volonté de recruter à ces postes et de rajeunir l’effectif. La preuve, parmi les autres pistes étudiées, on retrouve notamment Benjamin Pavard, souvent annoncé vers le Bayern Munich mais qui reste pour le moment fidèle à Stuttgart. Sur le plan offensif, à noter que parmi les cibles annoncées du Bayern Munich, on retrouve deux joueurs de Ligue 1 : Nabil Fékir (Lyon) et Nicolas Pépé (Lille).