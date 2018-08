Mercato : Le Milan AC récupère un Français poussé vers la sortie

Dans : Mercato, Serie A, Premier League.

Avec le Brésilien Leonardo à la baguette, le mercato estival du Milan AC a pris une autre dimension.

Le nouveau directeur sportif des Rossoneri possède les moyens financiers et le répertoire pour attirer du beau monde. On pense évidemment à l’attaquant argentin Gonzalo Higuain arrivé en provenance de la Juventus Turin. Et maintenant, à qui le tour ? Il pourrait s’agir d’un Français. Supporters du Paris Saint-Germain, rassurez-vous, Adrien Rabiot n’est pas concerné. La Gazzetta dello Sport parle plutôt de Tiémoué Bakayoko (23 ans) et l’annonce proche d’une signature au club lombard.

Le Milan AC aurait en effet convaincu Chelsea de lui prêter son milieu de terrain barré par la concurrence. Car avec l’arrivée de Jorginho et celle annoncée de Mateo Kovacic, l’ancien Monégasque, absent des plans du nouveau manager Maurizio Sarri, a peu de chances d’exister dans les rotations de l’Italien. Une saison en prêt sous les ordres de Gennaro Gattuso pourrait donc relancer Bakayoko, toujours considéré comme un grand talent à confirmer.