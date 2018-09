Mercato : Le duo Benzema-Ben Harfa reconstitué à Madrid ? Il a tout tenté !

Dans : Mercato, Liga, Rennes, Ligue 1, OL.

Alors qu'il vient de s'engager au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa aurait pu effectuer un rebond magique du côté... du Real Madrid.

Suite à deux saisons galère au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa a décidé de relancer sa carrière à Rennes. Convaincu par le projet d'Olivier Létang, le président breton qu'il a connu au PSG, et conquis par le discours de l’entraîneur Sabri Lamouchi, le joueur de 31 ans a finalement opté pour le SRFC, où il a signé un contrat d'une saison, plus une autre en option, dimanche. Un nouveau départ plutôt intéressant pour HBA, sachant qu'il va retrouver la scène européenne avec l'Europa League au sein d'une équipe joueuse et destinée à intégrer le Top 5 en Ligue 1.

Mais après Paris, l'ancien Niçois aurait pu trouver une porte de sortie royale. En effet, Ouest-France avoue que le nom de Ben Arfa a été évoqué au Real Madrid cet été. Disposant d'offres « de clubs de Ligue des Champions », l'attaquant français a été proposé à Florentino Pérez par Karim Benzema, qui a toujours comparé son ami à Messi. Persuadé du bien-fondé de sa démarche, KB9 avait réfléchi à un contrat au rendement, avec une rémunération fixe assortie de primes à la performance, mais les Merengue n'ont finalement pas donné suite. Sûrement à cause de l'arrivée de Julen Lopetegui à la place de Zinédine Zidane. Mais qu'importe puisque le public français se régale d'avance du retour de Ben Arfa sur les pelouses de L1.