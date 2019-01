Mercato : Le Barça prêt à tout pour... Benjamin Pavard ?

Dans : Mercato, Liga, Bundesliga, Foot Europeen.

Dans le dur depuis son titre de champion du monde avec l'équipe de France, Benjamin Pavard fait pourtant parler de lui dans la rubrique mercato.

L'été dernier, il aurait pu surfer sur la vague l'ayant amené sur le toit du monde avec la France. Titulaire au poste de latéral droit chez les Bleus, et auteur du plus beau but du Mondial russe avec sa fameuse reprise face à l'Argentine en huitièmes de finale, Benjamin Pavard a pourtant décidé de jouer la carte de la stabilité. S'estimant pas forcément prêt à intégrer l'effectif d'un top club européen, le joueur de 22 ans est resté à Stuttgart. Mal lui en a pris, sachant que le défenseur n'a pas réalisé de bonnes performances durant la première partie de saison, et vu que sa formation est relégable en Bundesliga.

Malgré tout, Pavard garde une belle cote de popularité sur le marché des transferts. Une thèse confirmée par Gianluca Di Marzio, puisque le journaliste évoque un nouvel intérêt du FC Barcelone. « Barcelone a déjà rencontré les agents de Pavard. Le Barça essaye d'anticiper le coup pour tenter de trouver un accord en vue du mois de juin », peut-on lire sur le média italien. Pas forcément étonnant quand on sait qu'Eric Abidal, le directeur sportif du FCB, garde un œil attentif sur le marché français. Pour renforcer sa défense, Barcelone devra tout de même devancer le Bayern Munich et Naples, qui font la cour à Pavard depuis plusieurs mois déjà.