Mercato : Le Barça, c'est comment ? De Jong enquête et snobe le PSG

Selon plusieurs médias espagnols, le FC Barcelone a d’ores et déjà informé l’Ajax Amsterdam qu’il était hors de question de payer 75 ME pour s’offrir Frenkie De Jong, le phénomène néerlandais également dans le viseur du Paris Saint-Germain. Néanmoins, la pépite de 21 ans affiche une nette préférence pour le club espagnol. Ancien gardien du Barça désormais à l’Ajax, André Onana a d’ailleurs reconnu que Frenkie De Jong avait pris ses renseignements sur le champion d’Espagne en titre. Avant une possible signature l’été prochain ?

« De Jong et De Ligt m’ont posé des questions sur la Liga et la vie en Espagne. Jouer en Espagne ? Ce que je sais, c’est qu’ils sont talentueux et très bien préparés pour cela » a expliqué le gardien de l’Ajax Amsterdam, interrogé par Onda Cero. Des déclarations qui prouvent que, pour l’heure, le milieu défensif né en 1997 penche clairement pour la Liga… et snobe donc le Paris Saint-Germain. Cela confirme également les dernières informations communiquées par la presse catalane à ce sujet. Au club parisien de dévoiler ses plus beaux atouts pour faire pencher la balance de l’autre côté avant le prochain mercato d’été...