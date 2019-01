Mercato : La promesse en or de Zidane à Benzema va surprendre

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Troisième de Liga, le Real Madrid peine à convaincre depuis le début de la saison. Et pour cause, les départs de Cristiano Ronaldo mais également de Zinedine Zidane n’ont pas vraiment été compensés. Une grosse erreur de la part de Florentino Pérez, qui pourrait avoir d’autres gros départs à gérer l’été prochain. Celui de Karim Benzema ? C’est possible selon Eduardo Inda. En effet, le journaliste du site OK Diario a lâché un petit secret qui ne devrait pas manquer de faire réagir…

« Zinedine Zidane a dit à Benzema qu'il l’emmènerait où il irait. Peu importe la destination de Zidane » a expliqué cet insider visiblement bien informé. Associé à Manchester United, au Bayern Munich ou encore à la Juventus Turin ces dernières semaines, Zinedine Zidane semble néanmoins se donner le temps de la réflexion. En attendant, il profite de vacances bien méritées après trois victoires en Ligue des Champions. Mais à n’en pas douter, il devrait rapidement retrouver un banc de touche. Peut-être dès l’été prochain, avec la découverte d’un nouveau championnat… et avec Karim Benzema dans ses valises ?