Mercato : La piste Boudebouz se referme brutalement pour Nice

Dans : Mercato, OGCN, Ligue 1.

Très peu utilisé par Quique Setién (6 titularisations pour 8 apparitions en Liga) cette saison, Ryad Boudebouz est dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 en vue du mercato hivernal. Ces derniers jours, l’OGC Nice a notamment été associé à l’international algérien. Mais malgré une période plus délicate pour lui, l’ancien Sochalien n’a pas l’intention de quitter le Bétis Séville cet hiver. C’est tout du moins ce qu’il a confié à Mondial-TV, mettant un terme aux rumeurs à son sujet.

« Je ne suis pas dans l’optique d’un départ, les informations sur Nice, Nantes ou le club de Taïder (Montreal Impact, NDLR), ce ne sont que des rumeurs. Je suis à Séville et je veux jouer. Je dois régler ma situation au Betis, je veux rejouer et je vais avoir une discussion avec mon coach », a-t-il déclaré, persuadé que le vent va tourner et que son aventure en Espagne est loin d’être terminée. Reste désormais à savoir si Nice s’obstinera dans ce dossier en espérant que Ryad Boudebouz change d’avis.