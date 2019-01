Mercato : L'OM défie Monaco pour une pépite de 18 ans

Dans : Mercato, OM, Monaco, EAG.

Ce n’est un secret pour personne : Monaco et Marseille devraient être les deux clubs de Ligue 1 les plus actifs de l’hiver sur le marché des transferts. Et pour cause, la crise s’est installée au sein des deux poids lourds du championnat, initialement programmés pour disputer le podium. Ainsi, des renforts sont souhaités à plusieurs postes, notamment en attaque pour l’ASM et l’OM. Mais selon les informations de Foot Mercato, c’est sur le dossier d’un jeune gardien de but que Vadim Vasilyev et Jacques-Henri Eyraud vont s’affronter dans les prochains mois.

Effectivement, Marseille et Monaco se pencheraient sérieusement sur le recrutement de Dominique Youfeigane, jeune gardien prometteur évoluant à l’En Avant Guingamp. Récemment convoqué en Equipe de France U19, le portier de 18 ans a la cote sur le marché des transferts. Car outre l’OM et l’ASM, des clubs anglais ont récemment manifesté leur intérêt. Et on ne parle pas que de clubs de seconde zone puisque les Reds de Liverpool ont notamment un œil sur lui, au même titre que Leicester, dont l’entraîneur n’est autre que Claude Puel. Reste désormais à savoir si l’un des clubs précédemment cités passera à l’offensive dès le mois de janvier, ou si un dénouement est plutôt attendu l’été prochain dans ce dossier à suivre de près.