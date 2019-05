Mercato : L’OL le veut, son prix augmente de 550 % !

Dans : Mercato, OL, TFC.

L’Olympique Lyonnais l’a déjà démontré ces dernières années, il sait aussi piocher en France pour se renforcer sur le marché des transferts. Cela a souvent fonctionné avec des joueurs comme Martin Terrier, Léo Dubois ou Tanguy Ndombélé ces derniers temps. C’est pourquoi Florian Maurice s’est récemment positionné sur Ibrahim Sangaré, très régulier avec Toulouse et qui est pressenti pour compenser le départ de Tanguy Ndombélé. A 21 ans, le jeune ivoirien fait parler sa taille dans les duels, mais il sait aussi progresser ballon au pied pour faire monter le bloc.

Très suivi par les clubs anglais, qui adorent son profil, Sangaré voit son prix augmenter et l’OL devra donc batailler pour s’offrir ses services. Car selon France Football, il est le joueur de Ligue 1 dont le prix connaît la plus forte progression. Recruté par Toulouse en provenance directement de Côte d’Ivoire en 2016, il possédait au début du championnat 2018-19 une valeur de 2 ME. Désormais, le TFC le laissera partir contre 13 ME, soit une augmentation de 550 % qui fait les affaires du trésorier toulousain, et peut-être aussi de son futur club étant donné le gros potentiel du milieu de terrain de 21 ans.