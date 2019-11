Mercato : L’OL et l’OM se retrouvent sur une piste à 30 ME

Dans : Mercato.

Souvent présents sur les mêmes pistes au mercato, Lyon et Marseille risquent de se recroiser cet hiver. Cette fois sur le marché allemand.

Les deux Olympiques ne se quittent plus. Après le choc remporté par les locaux au Vélodrome (2-1) dimanche dernier, les deux concurrents en Ligue 1 pourraient de nouveau s’affronter. Oubliez la scène médiatique et les réponses par communiqué. Cette fois, on parle du marché des transferts, celui où le président lyonnais Jean-Michel Aulas n’exclut pas un investissement supplémentaire cet hiver. Il faut dire que les renforts brésiliens de l’entrejeu Thiago Mendes et Jean Lucas ne donnent pas satisfaction depuis leur arrivée. Un nouveau milieu sera-t-il recruté ? C’est possible si l’on en croit le quotidien belge Het Laatste Nieuws.

Déjà intéressé cet été lorsqu’il cherchait le remplaçant de Tanguy Ndombele, Lyon suivrait toujours Orel Mangala (21 ans). Rappelons que l’Olympique Lyonnais s’était heurté au refus de Stuttgart (D2 allemande) au mercato estival. Pas de quoi dissuader l’actuel 14e de Ligue 1, annoncé en concurrence avec l’Olympique de Marseille sur ce dossier. Une information étonnante dans la mesure où le club phocéen doit composer avec des moyens financiers limités et probablement insuffisants pour s’attaquer à l’international Espoirs belge, dont les dirigeants réclameraient 30 millions d’euros. A noter que le milieu de 21 ans, sous contrat à Stuttgart jusqu’en 2023, plairait également à Lille, à la Roma et aux Gunners d’Arsenal.