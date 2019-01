Mercato : Kamano à Monaco, c'est bouillant comme jamais

Dans : Mercato, Monaco, Bordeaux, Ligue 1.

A la recherche d’un avant-centre, Monaco a fait de Michy Batshuayi sa priorité. Mais en parallèle de ce dossier, le club de la Principauté souhaite également s’attacher les services d’un ailier rapide et efficace. Ainsi depuis plusieurs jours, les négociations vont bon train entre Monaco et les Girondins de Bordeaux au sujet de François Kamano. Mais il existait, il y a encore quelques heures, un réel écart entre l’offre et la demande.

Un écart qui s’est considérablement réduit, selon les informations obtenues par Eurosport. Et pour cause, le média explique que Monaco est désormais prêt à poser 18 ME sur la table, plus 2 ME de bonus. De son côté, la direction girondine reste inflexible et réclame toujours 20 ME cash pour son ailier de 22 ans. Mais les différentes parties sont désormais très proches de s’entendre et Watford, qui s’était également renseigné pour obtenir la signature du Guinéen, ne devrait pas réussir à rafler la mise au nez et à la barbe de l’actuel 19e de L1.