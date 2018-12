Mercato : Griezmann n'y peut rien, Hernandez va quitter l'Atlético !

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

La semaine dernière, Marca dévoilait que le Bayern Munich était prêt à lever la clause libératoire de Lucas Hernandez, s’élevant à 80 ME. Une information prise avec des pincettes dans un premier temps, mais qui s’est rapidement confirmée. Et qui a poussé les dirigeants madrilènes à organiser une réunion de crise entre le défenseur français et les trois capitaines de l’Atlético, à savoir Godin, Koke… et Antoine Griemzann.

A en croire les informations obtenues par le journal AS, les cadres du vestiaire des Colchoneros n’ont pas du tout convaincu Lucas Hernandez. La réponse de ce dernier à Griezmann, Koke et Godin aurait même été très froide. Désormais, les dirigeants de l’Atlético Madrid ne se font plus d’illusions et sont convaincus que le champion du monde rejoindra le Bayern Munich. Reste à savoir si cette opération se concrétisera dès cet hiver, ou lors du prochain mercato estival. Mais à n’en pas douter, le champion d’Allemagne en titre se renforce considérablement en s’offrant Lucas Hernandez…