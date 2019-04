Mercato : Giroud menace de partir, Chelsea a déjà signé dans son dos

Dans : Mercato, Premier League.

De nouveau buteur en Europa League jeudi, en quarts de finale retour contre le Slavia Prague (4-3), Olivier Giroud (32 ans) avait profité de l’avant-match pour partager sa frustration.

Simple remplaçant en Premier League, l’attaquant de Chelsea ne supporte plus son statut de doublure de Gonzalo Higuain. Le Français a donc réclamé un changement de situation. Dans le cas contraire, l’ancien Gunner d’Arsenal envisage clairement un départ à la fin de son contrat cet été. C’est du moins ce que Giroud pensait… Car en interne, le manager Maurizio Sarri et la direction ont déjà décidé d’activer l’option pour sa prolongation.

« Il est fixé sur son avenir puisque le club a une option pour une saison supplémentaire, a confié le coach italien. J'ai parlé au club il y a deux jours et on s'est mis d'accord pour lever l'option. Donc il restera. Il ne peut rien y faire. J'ai parlé au club et à Marina Granovskaia (directrice générale de Chelsea) il y a deux jours, Olivier restera avec nous. Elle ne m'a rien dit à ce sujet. » Interdit de recrutement cet été, Chelsea a tout intérêt à conserver Giroud. Et tant pis pour ses états d’âme…