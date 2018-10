Mercato : Giroud annoncé à West Ham, mais une surprise est possible

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Installé à Londres depuis désormais plus de six ans, Olivier Giroud n’a pas vraiment l’intention de revenir en France, malgré les rumeurs insistantes qui l’envoient du côté de l’Olympique de Marseille. L’attaquant champion du monde se plait en Premier League, et il pourrait donc connaitre un nouveau club l’été prochain, à l’issue de son contrat avec Chelsea.

L’ancien buteur de Montpellier n’aurait pas bien loin à aller, puisque le Daily Mirror annonce que West Ham cherche à le recruter. A 32 ans, Olivier Giroud apprécie la vie londonienne, et pourrait se voir offrir un beau contrat dans un club qui cherche un avant-centre de renom de longue date. A moins d’une surprise, puisque Chelsea a fait du Tricolore un titulaire lors des derniers matchs, et pourrait être tenté de prolonger un joueur utile au collectif, et qui prend ses marques avec les Blues.