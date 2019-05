Mercato : Franck Ribéry dit non merci à un retour en France !

Dans : Mercato, Bundesliga, Ligue 1.

Buteur contre Francfort samedi pour le match du titre avec le Bayern Munich (5-1), Franck Ribéry a disputé sa dernière rencontre sous les couleurs bavaroises. Du haut de ses 36 ans, l’international français souhaite poursuivre sa carrière. Logiquement, quelques rumeurs ont fait état d’un éventuel retour en Ligue 1. Mais, interrogé dans Téléfoot, l’homme aux 9 titres de champion d’Allemagne a clairement indiqué qu’il n’avait aucunement envie de revenir dans l’Hexagone…

« Le Bayern, c'est plus qu'une carrière, c'est toute une vie. Je suis fier de moi. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai toujours répondu présent, j'ai toujours assumé. Aujourd'hui, je peux me regarder dans un miroir et je me dis : "Quelle carrière". Un retour en France au mercato ? Non, pas du tout » a expliqué un Franck Ribéry, qui ne jouit pas d’une cote de popularité aussi importante en France qu’en Allemagne. Et qui n’a absolument pas envie de revenir dans notre bonne vielle Ligue 1.