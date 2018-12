Mercato : FCN, OM, cette ancienne pépite vers la D2 anglaise

Dans : Mercato, FC Nantes, OM, Premier League.

Les joueurs français le savent bien, rejoindre le championnat anglais n’est pas toujours une garantie de l’explosion de leur carrière.

Beaucoup s’y sont perdus, et c’est le cas actuellement de Georges-Kevin Nkoudou. Le très prometteur ailier sorti du FC Nantes avait pendant un temps été le joueur offensif le plus percutant du côté de l’Olympique de Marseille. Il avait profité de cette mise en avant pour rejoindre Tottenham pour 11 ME lors de l’été 2016.

Mais depuis, le Versaillais passé dans sa jeunesse par le PSG n’a disputé que quelques bouts de match, avant un prêt peu concluant du côté de Burnley. A l’approche de l’ouverture du marché des transferts, il est annoncé par la presse anglaise du côté de Middlesbrough, qui lutte pour essayer de monter en Premier League et a besoin d’un renfort offensif. Nul doute que Tottenham ne s’opposera pas à ce départ, alors que l’ancien marseillais est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Spurs.