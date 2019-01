Mercato : Fabregas à Monaco, c'est bouclé à 95 % !

Dans : Mercato, Monaco, Ligue 1, Premier League.

Dans les tuyaux ces dernières semaines, le transfert de Cesc Fabregas à Monaco est imminent. Selon les informations obtenues par RMC Sport, il existe désormais un accord de principe entre le club princier et le joueur espagnol, qui a disputé samedi en Cup son dernier match sous les couleurs de Chelsea. A en croire le média, l’officialisation du transfert de Cesc Fabregas sur le Rocher pourrait intervenir dans les 24 prochaines heures, Chelsea et l’ASM discutant encore sur certains points financiers.

« L’Espagnol, qui a joué samedi avec Chelsea, est d’ailleurs attendu en Principauté ce dimanche soir voire lundi matin. Il ne manque plus que l’accord entre les deux clubs pour libérer un joueur en fin de contrat dans six mois. Chelsea et Monaco sont d’ailleurs proches de tomber d’accord » explique Mohamed Bouhafsi, dont les informations sont généralement fiables. Si le défenseur portugais Pepe devrait finalement rejoindre Porto et non Monaco, les dirigeants russes frappent tout de même un gros coup en enrôlant Cesc Fabregas. Un renfort qui ne sera pas de trop pour l’ASM, actuellement 19e de Ligue 1 et qui se déplace au Stade Vélodrome dimanche.