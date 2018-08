Mercato : En attendant Guedes, Valence s'offre Gameiro

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le FC Valence se construit une équipe très compétitive.

En attendant Gonçalo Guedes et après s’être déjà attaché les services de Michy Batshuayi sous la forme d’un prêt, le récent 4e de Liga va accueillir Kevin Gameiro. Si le dossier du Français de l’Atlético Madrid a traîné en longueur, tout est réglé selon Gianluca Di Marzio. Et l’ancien attaquant du PSG, qui souhaitait impérativement poursuivre sa carrière en Espagne, va s’engager en faveur du FC Valence dans les prochaines heures. C’est une somme avoisinant 18 ME que le club du Che va dépenser pour recruter celui qui était barré par la concurrence de Griezmann et Diego Costa chez les Colchoneros.