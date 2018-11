Mercato : Embrouille au Real, la Juventus débarque direct

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen, Serie A.

Le Real Madrid, facilement qualifié dans son groupe de Ligue des Champions, est néanmoins en difficulté en cette première partie de saison.

Le changement d’entraineur n’a pas tout réglé, puisque la défaite concédée 3-0 à Eibar provoque encore des remous. A cette occasion, Isco a refusé de serrer la main à son entraineur après la rencontre, provoquant sa mise à l’écart. Jugé comme peu impliqué à l’entrainement, le milieu offensif espagnol était remplaçant lors de ce match de Liga et ne convainc pas Santiago Solari, qui l’a ainsi mis en tribunes face à l’AS Roma cette semaine en Ligue des champions. Le joueur n’a pour le moment pas du tout digéré cette passe d’armes, et envisage de quitter immédiatement le Real Madrid.

Selon Tuttosport et AS, Isco a même déjà une destination en tête puisqu’il rêverait de rejoindre la Juventus Turin, qui suit désormais la situation de près. Une arrivée qui n’était pas forcément prévue dans ce secteur de jeu au sein de la Juve, mais difficile de faire la fine bouche quand un tel joueur se propose en raison d’une situation plus que compliquée avec son entraineur. Néanmoins, la Maison Blanche n’est pas dupe, et réclamerait toujours 85 ME pour laisser filer celui qui avait rejoint le Real en provenance de Malaga pour 30 ME en 2013.