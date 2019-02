Mercato : De Ligt oublié ? Le Barça joue avec les nerfs du PSG

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Attendu seulement l’été prochain, Jean-Clair Todibo a finalement rejoint le FC Barcelone dès cet hiver.

Le président de Toulouse Olivier Sadran, d’abord opposé au départ de son joueur, a craqué en toute fin de mercato. Un scénario imprévu pour le Barça qui avait assuré ses arrières avec le prêt du Colombien Jeison Murillo. Résultat, avec Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Thomas Vermaelen, les Blaugrana se retrouvent avec six défenseurs centraux dans leur effectif.

« Il y a beaucoup de joueurs et de défenseurs centraux, a reconnu le secrétaire technique Eric Abidal lors de la présentation de Todibo. Mais en interne, nous devons seulement trouver la solution sur le moment. Murillo est venu parce que Toulouse ne voulait pas négocier. Maintenant c'est à l'entraîneur de décider, étant donné que Todibo s'entraînera ici avec l'équipe première. »

Abidal botte en touche

Dans ces conditions, on peut imaginer que le Barça abandonnera la piste menant à Matthijs De Ligt, le défenseur central de l’Ajax Amsterdam. « La réponse est facile, on ne parle que des joueurs du Barça et De Ligt appartient à l'Ajax. On verra », a simplement répondu le dirigeant français. Pas de quoi rassurer les concurrents du FCB dans ce dossier, à commencer par le Paris Saint-Germain qui a bien l’intention de prendre sa revanche après le feuilleton Frenkie de Jong.