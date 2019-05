Mercato : Cristiano Ronaldo veut faire ses emplettes au Barça !

Dans : Mercato, Serie A, Liga.

Cet été, de nombreux clubs européens vont mettre le feu au marché des transferts. On parle souvent du PSG bien-sûr ou encore du Real Madrid. Mais la Juventus Turin va également être très active cet été, après son élimination dès les quarts de finale de la Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam. Et désormais, qui dit mercato à la Juve dit Cristiano Ronaldo, qui semble être consulté pour chaque éventuelle arrivée par ses dirigeants.

Ainsi, selon les informations obtenues par le Daily Star, le Portugais aurait récemment conseillé trois joueurs de Barcelone aux décideurs turinois : Ivan Rakitic, Jasper Cillessen… et un Français ! En effet, CR7 verrait également d’un bon œil l’arrivée de Samuel Umtiti, dont l’avenir ne semble plus forcément s’écrire en Catalogne. Pour rappel, l’international tricolore est désormais le remplaçant de Clément Lenglet, et le Barça pourrait en plus recruter le prometteur De Ligt. Une affaire à ne pas laisser passer pour la Juve au mercato…