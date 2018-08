Mercato : Cristiano Ronaldo vendu ? Fred Hermel fan du Real Madrid !

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Transféré à la Juventus Turin cet été contre 100ME, Cristiano Ronaldo a laissé un vide au Real Madrid.

D’autant que pour l’instant, le Portugais n’a toujours pas été remplacé numériquement au mercato. Néanmoins, son départ n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le champion d’Europe en titre. C’est tout du moins ce que Fred Hermel pense, comme il l’a confié dans l’After Foot sur RMC. « Moralement, le Real a bien fait de vendre Cristiano Ronaldo » selon le spécialiste du football espagnol pour la radio.

« Pourquoi je pense que le Real a bien fait de le laisser partir ? Ronaldo voulait rester au Real, mais il voulait plus d’argent et surtout, il voulait que le Real paie son amende fiscale, comme le Barça l’a fait avec Messi. Le Real a évidemment dit non. Et puis, les déclarations de Ronaldo sur son avenir au soir de la victoire en finale de la Ligue des Champions, cela a été la goutte qui a fait déborder le vase du côté du Real. A ce moment-là, Florentino Pérez a validé son départ à condition de récupérer 100ME dans l’opération. Moralement, le Real a bien fait de vendre Cristiano Ronaldo à la Juventus » a-t-il déclaré. Si la vente de Ronaldo se comprend sur un plan financier et moral, il est tout de même difficile de croire que le Real va se remettre facilement d’un tel départ (non-compensé) d’un point de vue sportif…