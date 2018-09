Mercato : Cristiano Ronaldo torpille une piste madrilène de la Juventus

Dans : Mercato, Serie A, Liga.

Les relations sont tendues, ces derniers jours, entre Cristiano Ronaldo et certains de ses anciens partenaires du Real Madrid.

Et pour cause, la victoire de Luka Modric au prix The Best de la FIFA a mis de l’huile sur le feu, CR7 ne s’étant pas rendu à la cérémonie. Cela avait notamment provoqué la colère du capitaine madrilène Sergio Ramos. Et les dernières informations communiquées par le média Don Balon confirment que l’atmosphère est très tendue entre l’international espagnol et le buteur portugais de la Juventus Turin.

En effet, il est notamment expliqué que la Juventus Turin penserait à Sergio Ramos en vue du prochain mercato. Mais de son côté, Cristiano Ronaldo aurait d’ores et déjà mis son veto devant ce potentiel transfert, expliquant qu’il était hors de question qu’il rejoue aux côtés de celui qui a pourtant été son principal allié dans la conquête des quatre Ligues des Champions. De tout de façon, il semble aujourd’hui assez improbable que Sergio Ramos quitte le Real Madrid, club duquel il est capitaine et dont il est un titulaire indiscutable.