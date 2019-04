Mercato : Conte affole la Série A, le PSG regarde ça de près

Dans : Mercato, Serie A, PSG.

Libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea l’été dernier, Antonio Conte entend bien reprendre du service dans les prochaines semaines.

Son nom avait été cité au Real Madrid, mais le come-back de Zinedine Zidane a évidemment mis KO les rumeurs autour de la venue de l’Italien dans la capitale espagnole. Cependant, l’ex manager de Chelsea reste un entraîneur courtisé, et il ne manquera pas de propositions cet été. En Italie, sa cote est énorme à tel point que le Milan AC, la Juventus Turin et l’AS Roma suivent de près sa situation selon Tutto Mercato Web.

Et pour le média transalpin, deux autres clubs regardent l’évolution de près : Manchester United… et le Paris Saint-Germain. En effet, Thomas Tuchel a été fragilisé par la défaite en finale de la Coupe de France contre Rennes, et Nasser Al-Khelaïfi ne s’interdit donc rien. Reste que le salaire d’Antonio Conte est colossal : à Chelsea, l’Italien touchait 10 millions d’euros par saison. Un salaire plus important que celui de Thomas Tuchel dans la capitale française, et que peu de clubs européens peuvent verser à un entraîneur...