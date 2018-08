Mercato : Comolli tente d’éjecter Valbuena au meilleur prix

Dans : Mercato, Foot Europeen.

Arrivé l'été dernier, Mathieu Valbuena aperçoit déjà la fin de son aventure en Turquie.

Notamment à cause de son gros salaire, Fenerbahçe tente de se débarrasser du Français. Et le nouvel entraîneur Phillip Cocu n’est pas contre cette idée. Le technicien néerlandais aurait indiqué à ses supérieurs qu’il ne retiendrait pas le milieu offensif de 33 ans en cas d’offre satisfaisante. Selon la presse turque, une proposition comprise entre 8 et 10 millions d’euros suffirait pour pousser l’ancien Marseillais vers la sortie.

C’est effectivement la mission confiée au directeur sportif Damien Comolli. Le dirigeant tricolore pense même être en mesure de récupérer plus d’argent pour le transfert de Valbuena, qui n’attire pourtant pas les foules au mercato. On parle seulement de propositions en provenance d’Arabie Saoudite. Autant dire que le joueur n’avait pas forcément prévu cette trajectoire...