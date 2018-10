Mercato : Cinq clubs draguent Brahimi, l'OL et l'OM cités !

Dans : Mercato, OL, OM, Ligue 1.

Auteur de 44 buts en 177 matchs au FC Porto depuis son arrivée en 2014, Yacine Brahimi pourrait bien quitter le Portugal l’été prochain.

Et pour cause, l’ancien attaquant du Stade Rennais (2008-2012) est en fin de contrat en juin 2019 et pour l’heure, rien ne semble indiquer qu’il va prolonger. Une situation contractuelle qui attire forcément plusieurs clubs. En Italie, l’intérêt de la Lazio Rome pour l’international algérien fait carrément la une du Corriere dello Sport. Mais du côté de la presse portugaise, d’autres clubs sont cités comme intéressés par l’ailier gauche de 28 ans.

West Ham et Besiktas seraient à l’affût… tout comme Marseille et Lyon. L’intérêt de l’OM est crédible, d’autant que le club phocéen n’a pas un budget extensible et pourrait être intéressé par un joueur gratuit à ce poste. Celui de l’OL semble un peu plus difficile à croire, les dirigeants rhodaniens ayant déjà recruté Martin Terrier et Moussa Dembélé dans le secteur offensif ces derniers mois. Pour rappel, les équipes intéressées par Yacine Brahimi seront officiellement autorisées à négocier avec ce dernier dès janvier. Marseille et Lyon sont prévenus…