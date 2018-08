Mercato : Champion du monde ou pas, Séville tient tête à Nzonzi

Dans : Mercato, Liga.

Après trois saisons sous les couleurs du FC Séville, Steven Nzonzi ne cache pas ses envies d’ailleurs.

Le champion du monde a la cote sur le marché des transferts et compte bien en profiter, lui qui est annoncé dans le viseur de la Roma et du FC Barcelone. Sauf que le club andalou n’a pas l’intention de lui faciliter la tâche. En effet, le contrat du milieu défensif contient une clause libératoire fixée à 40 millions d’euros. Soit le montant exacte que réclame le directeur sportif Joaquin Caparros.

« Nzonzi veut partir, mais il est conscient qu’il a deux années de contrat avec nous, a prévenu le dirigeant espagnol sur la Cadena SER. A Séville, il a été international et a eu la possibilité d’être champion du monde. C’est un joueur qui est sur le marché et qui sait qu’il doit nous présenter une offre intéressante, et si ce n’est pas le cas, il est encore sous contrat ici. » A 29 ans, Nzonzi tient peut-être sa dernière chance de rejoindre une formation plus huppée. Sachant que le montant de sa clause de départ est loin d’être inaccessible…