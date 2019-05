Mercato : C'est bouclé, City s'offre un renfort à 55 ME

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

31 buts, 17 passes décisives. Ses statistiques ne sont pas celles de Lionel Messi, de Kylian Mbappé ou de Cristiano Ronaldo, mais bien celles de Bruno Fernandes, le milieu offensif portugais du Sporting Lisbonne. Et à en croire les informations de Gianluca Di Marzio, spécialiste du mercato en Italie, c’est à Manchester City que le joueur de 24 ans va poursuivre sa carrière.

Effectivement, le journaliste de Sky Italia affirme qu’un accord a été trouvé entre le Sporting et Manchester City, pour un transfert à hauteur de 55 ME. Le milieu offensif signerait un contrat de cinq ans, et serait ainsi lié au champion d’Angleterre en titre jusqu’en juin 2024. Le premier gros coup du mercato est donc à mettre à l’actif de Manchester City. On attend les réponses du Real Madrid, de la Juventus Turin ou encore du Paris Saint-Germain…