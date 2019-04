Mercato : Bye-bye Aurier, Tottenham veut le vendre !

Dans : Mercato, Premier League, PSG.

Recruté il y a deux ans contre un chèque de 25 ME en provenance du PSG, Serge Aurier alterne le bon et le moins bon du côté de Tottenham. Régulièrement utilisé par Mauricio Pochettino en Ligue des Champions cette saison (6 matchs), l’international ivoirien est néanmoins le remplaçant de Kieran Trippier en Premier League. Et selon les informations de France Football, un départ lors du prochain mercato est de plus en plus probable pour l’ancien défenseur de Toulouse.

Et pour cause, les Spurs ont la ferme intention de s’offrir Aaron Wan-Bissaka de Crystal Palace cet été. Histoire de lui faire de la place, la vente de Serge Aurier a été planifiée par l’état-major de Tottenham selon le magazine. Reste à voir quel club misera sur le joueur, dont le comportement s’est considérablement amélioré en Angleterre. Surtout, il sera intéressant de voir quelle somme Tottenham souhaitera récupérer pour la vente d’un joueur acheté 25 ME il y a deux ans, mais qui reste encore relativement jeune (26 ans).