Mercato : Bordeaux, Nice… Boudebouz refuse de descendre aussi bas

Dans : Mercato, Bordeaux, OGCN.

Seulement apparu à neuf reprises cette saison en Liga, Ryad Boudebouz (28 ans) ne sera pas retenu cet hiver.

Le Betis Séville semble prêt à libérer son milieu offensif, si possible dans le cadre d’un transfert définitif. Autant dire que l’international algérien n’a plus la cote au club andalou, également disposé à le prêter si nécessaire. Cela tombe bien, deux pensionnaires de Ligue 1 se sont manifestés, à savoir Bordeaux et Nice. Les deux équipes sont à la recherche d’un milieu créatif pour amener de la fluidité dans leur jeu.

L’occasion pour Boudebouz de se relancer dans un championnat qu’il connaît bien ? A priori non. Selon les informations d’Estadio Deportivo, l’ancien Montpelliérain voudrait rester au Betis. Le meneur de jeu serait toujours déterminé à s’imposer sous les ordres de Quique Setién. Et même s’il devait partir, la Ligue 1 n’intéresse pas Boudebouz, qui considère un retour en France comme un pas en arrière dans sa carrière. A deux semaines de la fin du mercato, les Girondins et les Niçois ne devraient pas s’attarder sur cette piste.