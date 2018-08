Mercato : Bordeaux drague Ben Arfa... mais lui rêve de l'OL !

Dans : Mercato, Bordeaux, OL, Ligue 1.

En pleine période de vente du club par M6 à des investisseurs américains, les Girondins de Bordeaux tentent de faire pour le mieux au mercato.

Et dans cette situation, les joueurs libres intéressent forcément les dirigeants du club au scapulaire. C’est notamment le cas de l’international français Hatem Ben Arfa, lequel n’a toujours pas trouvé de club depuis son départ du Paris Saint-Germain il y a un mois et demi. Spécialiste du mercato pour L’Equipe, Bilel Ghazi a confirmé l’intérêt des Girondins pour l’ex-attaquant de l’OL. Même si ce dossier paraît très délicat à boucler, notamment en raison de l’intérêt du Rayo Vallecano et du rêve du joueur de rejoindre... Lyon !

« West Ham ce n’est pas tout à fait mort pour Ben Arfa puisqu’il a demandé que les contacts puissent être renoués avec ce club, comme il est libre. Mais les dirigeants de West Ham, pour l’instant, lui ont fait comprendre qu’il se réveillait un peu tard et que l’enveloppe salariale était à sec. Après, il y a eu une réunion la semaine dernière avec un autre club de Ligue 1, entre l’entourage d’Hatem Ben Arfa et les dirigeants des Girondins de Bordeaux. Mais je crois que le club qui l’aurait fait rester en France c’était d’avantage Lyon, et aujourd’hui c’est un peu compliqué, d’autant qu’il négocie avec le Rayo Vallecano » a confié Bilel Ghazi, très pessimiste quant aux chances des Girondins de Bordeaux de s’offrir Hatem Ben Arfa. Ce serait pourtant un sacré coup pour le récent 6e de Ligue 1, et surtout une excellente nouvelle pour le championnat de France…