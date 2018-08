Mercato : Boateng a appelé Mourinho pour lui dire qu'il n'ira pas à Man Utd

C'est Christian Falk, très réputé journaliste allemand responsable du football à SportBild qui l'annonce ce mardi soir, Jérôme Boateng a personnellement téléphoné à José Mourinho afin de l'informer qu'il ne souhaitait pas rejoindre Manchester United lors de ce mercato estival.

Les Red Devils avaient mené des négociations avec le Bayern Munich afin d'essayer de trouver un accord avant la fin du marché des transferts en Premier League jeudi en fin d'après-midi. Mais le défenseur international allemand a préféré mettre un terme aux supputations en information directement le Special One de son choix. Une information qui pousse évidemment un peu plus Jérôme Boateng vers le Paris Saint-Germain.

