Mercato : Benzema et Giroud réunis, une folle idée au mercato !

Des attaquants de renom pourraient bien changer de formation cet hiver. Notamment de l’autre côté de la Manche.

Mécontent du rendement d’Alvaro Morata et d’Olivier Giroud, le manager de Chelsea Maurizio Sarri réclame la signature d’un avant-centre. D’autant que l’Espagnol s’est rapproché du FC Séville cette semaine. Pendant ce temps-là, on parle beaucoup d’une possible arrivée de Gonzalo Higuain, qui n’est pas le seul annoncé chez les Blues. En effet, le Daily Mirror cite également le nom de Karim Benzema. On sait que le Français a toujours eu la cote en Angleterre et plus particulièrement au club londonien.

Mais l’attaquant du Real Madrid, attaché à la Maison Blanche, a systématiquement écarté l’hypothèse d’un départ. Même si les Merengue traversent une période compliquée, il est difficile d’imaginer un revirement de situation le concernant. En tout cas, le média britannique y croit et annonce même un intérêt du Paris Saint-Germain, au cas où le champion de France devait vendre Neymar ou Kylian Mbappé à cause du fair-play financier. On en est encore loin…