OL-OM : Rafa Benitez en Ligue 1, c'est du concret !

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen, OL, OM, Ligue 1.

Un grand entraîneur de Premier League se dit prêt à faire ses valises pour prendre la direction du championnat de France.

Quelques jours après l'appel du pied de José Mourinho, c'est au tour de Rafael Benitez. En fin de contrat avec Newcastle, l'entraîneur espagnol fait les yeux doux à la Ligue 1. Même s'il n'a pas encore quitté les Magpies, vu que ses dirigeants lui proposent un nouveau contrat de deux ans, le coach de 58 ans vient de faire un premier pas vers le football tricolore. Puisque l'ancien technicien du Real a signé un mandat avec Score Agencies, une société d'agents basée à Lyon. Désormais, cette structure, qui représente des joueurs comme Lacazette ou Tolisso, représentera donc Benitez en France jusqu'au 1er septembre 2019. L'occasion pour l'entraîneur de trouver une nouvelle porte de sortie, alors qu'il semble avoir fait le tour à Newcastle depuis 2016 ? L'Equipe l'affirme plus ou moins.

« Benitez s'interroge. Le marché français peut lui offrir ce bonheur de terminer sur le podium. L'OM et l'OL ? Deux clubs qui correspondraient aux attentes de Benitez. Mais le profil de Benitez intéresserait-il les décideurs olympiques ? Dans son histoire, Marseille n'a pas eu peur de s'ouvrir au monde extérieur, avec des fortunes diverses. L'actuel directeur sportif de l'OM, Andoni Zubizarreta, est espagnol. Ciblé par Arsenal, il a des envies d'ailleurs, mais un changement d'entraîneur pourrait le faire réfléchir. Jean-Michel Aulas a, lui, toujours eu un penchant pour les techniciens français. Le grand patron lyonnais apprécie aussi que l'entraîneur recruté collabore avec le staff existant. Mais cette obligation n'effraie pas Rafael Benitez. Même s'il aime voyager avec son préparateur physique, Paco De Miguel, il s'est appuyé durant sa carrière sur les adjoints en place dans les clubs. Des points positifs sur le CV du Madrilène. Qui parle aussi français », explique le journal. Alors que Bruno Genesio est clairement sur la sellette à l'OL et que Rudi Garcia est en danger à l'OM, Benitez va peut-être disposer d'une chance en or pour débarquer en L1.