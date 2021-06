Mercato : Basic pour 10 ME, Bordeaux touche au but

Dans : Mercato.

En grande difficulté financière, Bordeaux continue néanmoins de traiter les affaires courantes en attendant de savoir si le club sera repris.

Solide milieu de terrain des Girondins, Toma Basic possède une valeur marchande de premier plan et le club aquitain va s’en servir pour faire une belle vente. Les dernières discussions avec Naples ont bien avancé, et le montant définitif de son transfert est désormais proche. En effet, le club italien est monté jusqu’à 8 ME, alors que Bordeaux en réclame 10 ME depuis le départ. Les négociations se portent désormais sur la formule du transfert, à savoir un prêt avec obligation d’achat, ou un transfert sec, ce que les Girondins préfèrent bien évidemment. La Gazzetta dello Sport affirme en tout cas que le Croate est en tout cas déjà d’accord pour rejoindre Naples prochainement. Plus grand chose ne s’oppose donc à ce transfert, qui permettra à Bordeaux de récupérer une somme d’argent non négligeable, surtout en ce moment.