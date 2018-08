Mercato : Balotelli proposé à Bologne, Raiola déjà loin de l'OM ?

Dans : Mercato, Serie A, OM, OGCN.

Le tour d'Italie continue pour Mario Balotelli puisqu'après avoir été proposé à Parme, au Torino et même à Naples, Tuttosport annonce ce lundi que l'attaquant transalpin de l'OGC Nice a désormais des touches avec Bologne. Le quotidien sportif affirme que Mino Raiola a profité de la signature d'un autre de ses poulains, Gabriele Corbo, à Bologne pour prévenir les dirigeants de la formation d'Emilie-Romagne que Mario Balotelli pourrait faire un renfort de choix lors de ce mercato.

Et cette suggestion n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisque Bologne étudierait actuellement la possibilité de financer la venue et le salaire de Super Mario. Cependant, cette affaire ne paraît pas simple non plus pour la formation de Serie A, car Mino Raiola a beau vouloir faire plaisir à son joueur, les exigences économique de l'agent de Mario Balotelli sont toujours très fortes et Nice ne fera pas plus de cadeau à ces clubs italiens qu'à l'Olympique de Marseille. A ce rythme-là, on va finir par croire que l'attaquant italien terminera sa dernière année de contrat au Gym.