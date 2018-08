Mercato : Balotelli a fini par écoeurer toute l'Italie

Dans : Mercato, OM, OGCN, Serie A.

Célèbre avocat italien, et spécialiste du marché des transferts, Claudio Pasqualin a été interrogé ce lundi soir lors de l’émission « Maracana » sur la radio transalpine RMC Sport concernant le cas Mario Balotelli. Alors que le mercato italien entre dans sa dernière semaine, le nom de l’attaquant italien semble de moins en moins cité de l’autre côté des Alpes. Et pour Claudio Pasqualin il n’y a rien de surprenant à cela, Super Mario et Mino Raiola ayant probablement dépassé les bornes lors de cet été 2018.

« Mario Balotelli a trop tiré la corde avec Nice, et désormais je ne pense pas que beaucoup de gens le veulent en Italie », a confié l’avocat, généralement très bien renseigné sur les arcanes du mercato transalpin. A cet stade du marché des transferts, il semble désormais acquis que l’Olympique de Marseille est la seule vraie belle opportunité pour Mario Balotelli, dans la mesure où Nice ne le retiendra pas. A l'OM et au Gym de finir par s'entendre, il reste deux semaines pour cela.