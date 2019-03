Mercato : Auriez est guez, Tottenham le brade au mercato !

Dans : Mercato, Premier League.

En concurrence avec Kieran Trippier à Tottenham, Serge Aurier (26 ans) ne parvient pas à s’imposer dans le onze de Mauricio Pochettino.

Le latéral droit de 26 ans n’a disputé que huit matchs de Premier League cette saison. Inutile d’interroger le manager des Spurs, on comprend facilement que les performances de l’Ivoirien sont jugées insuffisantes. Et si l’on en croit The Sun, Aurier n’aura pas le temps d’inverser la tendance. Car cet été, Tottenham aurait l’intention de lui montrer la sortie. Un coup dur pour le défenseur formé à Lens, mais aussi pour son concurrent anglais également annoncé sur le départ afin de récolter des liquidités.

Difficile de dire quel somme les Spurs pourront récupérer. En tout cas, concernant Aurier, la direction espère obtenir la moitié des 25 millions d’euros investis sur son transfert en 2017. Le tout afin de miser sur Aaron Wan-Bissaka (21 ans, Crystal Palace) et Max Aarons (19 ans, Norwich). Autant dire que le scénario ne serait pas très flatteur pour l'ancien Parisien, apparemment considéré comme un flop dans la capitale anglaise.