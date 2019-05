Mercato : Au fond du trou, il appelle l’OL et Bordeaux à l’aide

Dans : Mercato, OL, Bordeaux.

Tout comme les cellules de recrutement des clubs, les agents aussi s’activent à l’approche du marché des transfert.

Sans même décrocher leur téléphone, les dirigeants ont l’habitude de recevoir un tas de candidatures de joueurs prêts à offrir leurs services. Et bien évidemment, les éléments concernés sont rarement au sommet de leur carrière. C’est par exemple le cas de Guilherme Arana, totalement absent des plans de l’entraîneur Joaquin Caparros au FC Séville. Cette saison, le latéral gauche de 22 ans n’a disputé que 9 matchs de Liga. Un véritable cauchemar pour le Brésilien, d’accord avec la club andalou pour une séparation au mercato estival.

C’est pourquoi le clan du joueur s’active et envoie son CV à plusieurs formations en Europe. Selon les informations d’UOL Esporte, Arana aurait été proposé au Milan AC, à la Sampdoria, et à Bologne. Mais aussi à l’Olympique Lyonnais et à Bordeaux, qui était passé proche de sa signature avant son transfert à Séville en décembre 2017. Reste à savoir si les Girondins et leur nouvelle direction sont toujours intéressés. A noter que le Corinthians serait également sur le coup afin de récupérer son ancien latéral.