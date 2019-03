Mercato : Atlético ou Barça ? Un insider donne la température pour Griezmann

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, le cœur d'Antoine Griezmann est encore et toujours en balance.

« De mes sources, qui sont en général très bonnes, l'envie de Griezmann est de partir. Ils ne peuvent pas l’annoncer maintenant, mais vous verrez que ça sera fait en juillet. Je peux vous dire que Griezmann au Barça, c'est déjà ficelé ». Jeudi, dans Team Duga, Jérôme Rothen annonçait plus ou moins le départ estival d'Antoine Griezmann au Barça. Mais dans la foulée de cette déclaration, Eric Olhats, l'ancien conseiller du champion du monde français, a quelque peu calmé tout le monde.

« Jérôme en sait plus que moi (rires). J’ai une relation très amicale, assez fréquente avec Griezmann. On peut prendre ça pour de la langue de bois, mais à l’heure d’aujourd’hui il est orienté sur la fin de saison. À l’heure d’aujourd’hui, il y a peut-être eu des coups de fil à droite et à gauche, mais je l’ai eu encore très récemment, il n’est pas dans cette approche-là. Il n’est pas préoccupé par 'est-ce que je dois aller-là', 'qu’est-ce que je dois faire'. Pour l’instant il est à l’Atlético. Je sens un garçon épanoui. Lui n’est pas encore dans un schéma de réflexion de 'je vais là ou là' », détaille, sur RMC, le « deuxième père » de Grizi, qui sait pourtant que le Barça est prêt à payer la clause libératoire de 120 ME. Une volonté qui fait réfléchir, surtout que l'Atlético n'a déjà plus rien à jouer cette saison, et ce dès le mois de mars, alors que la finale de la Ligue des Champions se déroulera dans son stade en juin...