Mercato : Alaba, Umtiti... Arsenal sort l'artillerie lourde

À l'instar de plusieurs grands clubs européens, Arsenal s'apprête lui aussi à vivre un prochain marché des transferts agité.

Suite au départ d'Arsène Wenger, Arsenal est rentré dans un nouveau cycle l'été dernier. Mais malgré l'arrivée d'Unai Emery sur leur banc de touche, les Gunners ne réalisent pas forcément la saison rêvée. Quatrième de Premier League, et donc bien en place dans la course à la Ligue des Champions, tout en étant toujours en lice en Europa League, le club londonien veut donc renforcer son effectif à l'inter-saison, afin de retrouver les sommets. Pour cela, l'entraîneur espagnol souhaite recruter cinq joueurs majeurs, et notamment en défense.

Selon The Independent, David Alaba et Samuel Umtiti figurent notamment sur la short-list de l'AFC. Alors que le Bayern fait sa révolution au mercato en vue de la saison prochaine, le latéral gauche pourrait faire les frais de la récente arrivée de Lucas Hernandez. Fan d'Arsenal durant son enfance, l'Autrichien pourrait se laisser tenter par cette potentielle aventure en Premier League. Concernant le champion du monde français, la donne est différente. Désormais remplaçant derrière Clément Lenglet, Umtiti serait sur la sellette, vu que les Catalans envisagent de le vendre pour acheter Matthijs De Ligt (Ajax). Sauf que pour convaincre Alaba et Umtiti, Arsenal va devoir changer ses habitudes en cassant sa tirelire.