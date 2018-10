Mercato : 70 ME pour Pogba ? La Juve tente un coup devant le PSG

Dans : Mercato, Premier League, Serie A, PSG, Foot Europeen.

Afin de rapatrier Paul Pogba à Turin en 2019, la Juventus est prête à tenter un joli coup de poker dès janvier prochain, malgré la présence du PSG.

Ce n'est pas nouveau, mais Paul Pogba a toujours du mal à exploiter tout son potentiel à Manchester United. Fâché avec José Mourinho depuis quelques semaines, le champion du monde a des envies d'ailleurs. Si le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s'intéressent également au milieu, la Juventus semble avoir une longueur d'avance dans ce dossier. Puisque selon Tuttosport, le club italien envisage de proposer un prêt de six mois en janvier puis un transfert estival d'environ 70 millions d'euros dans l'objectif de ramener Pogba à la maison turinoise.

Tenté à l'idée de rejouer à la Juve, qui cherche à renforcer son équipe autour de Cristiano Ronaldo pour remporter la Ligue des Champions, le joueur de 25 ans doit désormais convaincre MU. Ce qui n'est pas gagné, car les Red Devils refusent de perdre de l'argent avec Pogba, qui avait été recruté pour 105 ME en 2016. Et si la formation d'Old Trafford aurait déjà envisagé la venue d'un remplaçant potentiel, United pourrait bloquer sa star à cause d'une certaine pression commerciale. Autant dire que l'avenir de Pogba reste encore en suspens... Une chance pour le PSG ?