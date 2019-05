Mercato : 300 ME pour faire pleuvoir des stars, le pari de Manchester United

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Privé de Ligue des Champions, Manchester United va tenter de se venger sur le marché des transferts.

A l’heure où la perte de Paul Pogba, qui n’a jamais fait totalement l’unanimité en Premier League, est réellement d’actualité, le club anglais envisage de frapper très fort. Et pour attirer des joueurs de premier plan sans promesse de disputer la Ligue des Champions, il faudra être costaud sur le plan financier. Ce n’est pas un problème pour l’un des clubs les plus riches de la planète, qui pourrait lâcher jusqu’à 300 ME afin de renforcer son équipe. Notamment au milieu de terrain où le Board d’Old Trafford rêve de convaincre Miralem Pjanic (Juventus) et Toni Kroos (Real Madrid) de signer, pour un total estimé à 140 ME.

Et pour compléter ce renouvellement, le défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly est dans le viseur, révèle Le Parisien, même s’il faudra approcher les 100 ME pour convaincre la formation italienne. Enfin, en attaque, l’idée de récupérer Gareth Bale fait son chemin, surtout que le Gallois a bien compris que Zidane n’allait pas lui dérouler le tapis rouge. Le Real Madrid est toutefois parfaitement conscient du pouvoir marketing du Gallois, et ne le lâchera que pour une somme proche des 100 ME. Une addition totale qui se monte à plus de 300 ME, pour une énième reconstruction des Red Devils, décidément incapables de remonter la pente depuis la fin du règne de Sir Alex Ferguson.