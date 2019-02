Mercato : 120 ME pour le nouveau Cristiano Ronaldo, le Barça et le PSG sont chauds

Dans : Mercato, PSG, Foot Europeen, Liga.

Depuis qu’il a vendu Neymar à Paris, le FC Barcelone ne rechigne plus à mettre 100 ME sur un joueur.

Dembélé, Coutinho ou récemment De Jong ont fait exploser la banque et le club catalan pourrait continuer sur son impressionnante lancée. Ce jeudi, El Mundo Deportivo annonce ainsi que le champion d’Espagne est très tenté à l’idée de lever la clause libératoire de Joao Felix. Ce joueur offensif de 19 ans brille actuellement sous le maillot du Benfica Lisbonne, avec qui il a marqué 6 buts et effectué 3 passes décisives en 12 matchs. Des débuts prometteurs pour ce joueur au sens du but aiguisé et qui lui valent déjà des comparaisons avec un autre glorieux portugais : Cristiano Ronaldo.

En novembre dernier, conscient de l’explosion provoquée par son milieu offensif, le Benfica a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023, avec une clause libératoire à 120 ME. Mais devant les assauts de plusieurs clubs européens, le club de Lisbonne pourrait à nouveau augmenter le salaire du joueur, et hausser sa clause libératoire jusqu’à 200 ME. Un montant qui aurait de quoi éloigner les prédateurs, parmi lesquels se trouvent le PSG, le Real Madrid et Manchester United selon ESPN. Le média américain précise que l’intérêt parisien demeure très récent, mais l’idée de récupérer un grand talent du football mondial, courtisé ardemment par le FC Barcelone, éveille l’appétit du Paris Saint-Germain.