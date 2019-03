Mercato : 100 ME pour le bourreau du PSG, le Barça est chaud

Dans : Mercato, Foot Europeen, Premier League, Serie A, PSG.

Bourreau du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Marcus Rashford a démontré qu’il avait du talent dans les pieds et des nerfs d’acier.

A seulement 21 ans, l’international anglais est l’avenir des Red Devils même si, malgré sa richesse, Manchester United est exposé à une offre folle sur le marché des transferts. Et celle-ci pourrait arriver plus tôt que prévu puisque El Mundo Deportivo annonce que le FC Barcelone se prépare à faire cet été une offre à plus de 100 ME pour récupérer l’attaquant des Three Lions. Le club catalan est parfaitement au courant que Rashford n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat avec MU, ce qui le rendrait libre en juin 2020.

Une opportunité en or à laquelle le club anglais n’a pas encore trouvé la parade, en dépit d’une offre de contrat lui permettant de toucher 220.000 euros par semaine, primes comprises. En dépit de ces discussions pour le moment en échec, le jeune anglais a toujours fait savoir qu’il comptait continuer son aventure à Old Trafford, même si une offre folle du FC Barcelone a de quoi faire bouger les lignes. Dans ces condition, la prolongation de contrat attendue d’Ole-Gunnar Solskjaer devrait être décisive, puisque le technicien norvégien aurait ensuite plus de latitude pour inciter son Board à faire un effort financier supplémentaire afin de conserver Rashford, et l’éloigner ainsi d’un FC Barcelone qui n’a pas froid aux yeux.