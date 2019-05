Mercato : 10 départs prévus, Liverpool a fait des dégâts au Barça

Dans : Mercato, Liga.

Un an après le naufrage à Rome, le FC Barcelone a subi une nouvelle remontada contre Liverpool en Ligue des Champions. C’en est trop pour la direction.

Alors que plusieurs départs étaient déjà programmés, cette dernière déroute aurait convaincu le Barça de faire le ménage dans son effectif. D’après le quotidien As, le champion d’Espagne espère boucler 10 sorties ! Commençons avec les plus évidentes. Peu utilisés pendant leur prêt, Kevin-Prince Boateng et Jeison Murillo seront respectivement renvoyés à Sassuolo et Valence. Quant à Thomas Vermaelen, les dirigeants lui auraient déjà annoncé qu’il partirait en fin de contrat cet été.

Aucune surprise, y compris lorsque l’on apprend que Rafinha et Denis Suarez sont absents des plans du club. Viennent ensuite les cas plus épineux, dont celui de Philippe Coutinho. Décevant et sifflé par les supporters, le milieu brésilien serait disponible contre 100 M€, alors qu’il avait coûté 140 M€ hors bonus. Et le Barça serait également prêt à perdre de l’argent sur Malcom, en vente pour 35 M€ malgré les 41 M€ investis l’été dernier.

Des Français concernés

On parle aussi d’un transfert du Français Samuel Umtiti, qu’il faudra convaincre de partir en cas d’arrivée de Matthijs De Ligt, et en espérant que son genou résiste à une éventuelle visite médicale. Si cela ne fonctionne pas, le Barça voudrait prêter Jean-Clair Todibo. Enfin, les Blaugrana aimeraient se séparer du cadre Ivan Rakitic, surtout si le coach Ernesto Valverde décidait de partir. Autant dire qu’avec tous ces départs, le FCB prévoit aussi de nombreuses arrivées.