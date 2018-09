LOSC : 30 ME de l'OL sur Pépé au mercato, Lopez vend la mèche

Dans : Mercato, LOSC, OL.

Suite à un mercato estival agité et stressant, Gérard Lopez a fait une énorme confidence sur le dossier Nicolas Pépé du côté du Lille OSC.

Malgré les restrictions imposées par la DNCG durant l'été, le club nordiste a réussi un bon marché des transferts. Si les contrats de toutes les recrues ont bien été validés par le gendarme financier du football français, le LOSC peut surtout se satisfaire d'avoir conservé Nicolas Pépé jusqu'au bout du mercato. Très courtisé, la pépite offensive lilloise est finalement restée dans le Nord de la France, malgré une offre de transfert qui aurait fait de l'Ivoirien le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du club derrière Eden Hazard.

Une attaque confirmée par Gérard Lopez. « Le mercato ? Finalement, ça s'est passé quasi exactement comme on le voulait. Le dossier Pépé ? Pendant la fin du mercato, on a repoussé une offre de plus de 30 millions d'euros pour Nicolas. L'OL ? Oui, Lyon était bien positionné », a lancé, sur RMC, le président des Dogues, qui aurait bien aimé vendre l'ancien Angevin à ce prix afin de renflouer pour de bon les caisses du LOSC. Mais Lopez ne devrait pas regretter longtemps le choix de Pépé de rester à Lille, car l'équipe de Galtier peut maintenant viser la première partie de tableau et batailler pour l'Europe après son bon début de saison.