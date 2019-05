L1 : PSG, OL... Tottenham prépare son mercato en France

Dans : Mercato, OL, PSG, Premier League.

Demi-finaliste de la Ligue des Champions, Tottenham peut compter sur des latéraux performants cette saison.

Sur le côté droit, c’est surtout Kieran Trippier qui a joué cette saison au profit de Serge Aurier. Mais en Angleterre, il se murmure que l’Anglais pourrait faire ses valises… en plus de l’ancien Parisien. Par conséquent, Tottenham étudie actuellement la possibilité de recruter deux joueurs au poste de défenseur droit. Et dans cette optique, le manager argentin Mauricio Pochettino regarde attentivement en Ligue 1…

En effet, le compte Euro-United, toujours bien informé sur le mercato, explique que Léo Dubois et Thomas Meunier font « partie des joueurs ciblés » par Tottenham pour pallier les potentiels départ de Serge Aurier et de Kieran Trippier. En ce qui concerne le Belge du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi aurait fixé son tarif à environ 30 ME. Reste à voir si Jean-Michel Aulas sera aussi gourmand avec l’ancien capitaine du FC Nantes, qui réalise une belle saison et qui frappe aux portes de l’Equipe de France. A n’en pas douter, l’état-major de l’OL n’a pas planifié de vendre son latéral dans les prochaines semaines. Même si le club est armé à ce poste avec Rafael, qui a récemment prolongé, et Kenny Tete.