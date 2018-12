Ita : Cristiano Ronaldo donne un tuyaux à la Juve avant le mercato

Dans : Mercato, Serie A, Liga.

Déjà impliqué dans 17 buts cette saison, Cristiano Ronaldo fait le bonheur de la Juventus Turin depuis son transfert en provenance du Real cet été.

Il faut dire que le Portugais a signé dans une équipe très compétitive, qui figure assurément parmi les favoris en Ligue des Champions. Néanmoins, certains postes pourraient être renforcés l’été prochain au sein de l’effectif de Massimiliano Allegri. Interrogé à ce sujet, l’ancien attaquant du Real Madrid a notamment recommandé son ami Marcelo, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs au poste de défenseur gauche ces dernières années.

« Je vois que vous écrivez à propos d’un transfert James, Bale ou Asensio à la Juve mais pour être honnête, la Juventus n'a pas besoin d'autres joueurs en attaque. Si vous avez des idées, vous devriez en parler au président (rires). Sur l'avenir, je ne sais pas qui pourrait venir chez nous. Marcelo est fort, et bien-sûr, on ouvre la porte aux bons joueurs. Assurément, Marcelo est l'un d'eux » a expliqué l’attaquant de la Juventus Turin, qui avait une réelle complicité technique avec le Brésilien dans la capitale espagnole. Et qui aimerait sans doute le retrouver à Turin, même si avec Alex Sandro, la Vieille Dame a également des garanties à ce poste.